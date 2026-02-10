世界的人気グループTWICEの日本人メンバー、MINA、SANA、MOMOの3人によるユニット「MISAMO（ミサモ）」が2月7日、東京・原宿の「クレインズ6142」にて、JAPAN 1st ALBUM『PLAY』の発売記念イベントを開催した。会場は、アルバム『PLAY』の世界観を体験できるポップアップ形式となっている。着用衣装やミュージックビデオ（MV）のセット展示、メンバーへの手紙を投函できるポストなどが設置された。3人は最新作への思いや、ワールド