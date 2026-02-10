高橋カーテンウォール工業 [東証Ｓ] が2月10日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比72.3％減の1.8億円に落ち込んだが、26年12月期は前期比44.1％増の2.6億円に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.2％増の1.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.6％→6.8％に改善した。 株探ニュース