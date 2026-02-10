日清紡ホールディングス [東証Ｐ] が2月10日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比20.2％増の293億円に伸びたが、26年12月期は前期比26.7％減の215億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比50.1％減の80.1億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.7％→5.5％に大幅悪化した。 株探ニュース