10日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比1562.13円（2.77％）高の5万7926.07円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1398、値下がりは167、変わらずは26と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を381.05円押し上げ。次いでアドテスト が188.52円、ファストリ が121.94円、東エレク が83.23円、フジクラ が38.27円と続いた。 マイナス寄与度は7.