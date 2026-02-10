10日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1042、値下がり銘柄数345と、値上がりが優勢だった。 個別では有機合成薬品工業、シキノハイテック、日本精密がストップ高。テクニスコは一時ストップ高と値を飛ばした。美樹工業、大本組、第一建設工業、松井建設、錢高組など116銘柄は昨年来高値を更新。三相電機、タイガースポリマー、ヤギ、石川製作所、ヒーハイストは値上がり率上位に買われ