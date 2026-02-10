10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比23.6％減の3607億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.9％減の2853億円だった。 個別ではＮＥＸＴ東証銀行業株価指数 、ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸＥＴＦ 、ＮＥＸＴ野村日本株高配当 、政策保有解消推進ＥＴＦ 、グローバルＸ