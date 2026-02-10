10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ194869 -13.6 56510 ２. 日経Ｄインバ 25076-0.24305 ３. 野村日経平均 16917 -30.3 60190 ４. 楽天Ｗブル 13261 -12.4 67180