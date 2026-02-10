国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第7週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は11選手 男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週から1つランクを上げて4位に浮上。また、松島輝空（木下グループ）も1ランクアップの7位に入り、2人が引き続きトップ10を維持している。ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。ウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が林詩棟（中国）