ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ビッグエアで、日本女子初の金メダルを獲得した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）。１０日未明の朗報に、ＳＮＳでは、祝福や歓喜の声が投稿される中、村瀬選手の名前「椛」という漢字について盛り上がった。「椛」は、中国に由来しない日本発祥の漢字「国字」に分類される。国字とは、日本独自の動植物、地形、建物などに使われ、「峠」（とうげ）、「辻」（つじ）、「畑」（