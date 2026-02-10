第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第４日の９日、スピードスケート女子１０００メートルで、前回大会覇者の高木美帆が１分１３秒９５で３大会連続メダルとなる銅に輝いた。◇日本女子最多メダル数を誇るエースがまた一つ記録を打ち立てた。スピードスケート女子の高木美帆選手（３１）が、今大会自身最初の種目となる１０００メートルで銅メダルを獲得した。常に高みを追い求めてきた「求道者」は、結果を出しながらも