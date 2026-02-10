３年連続開幕投手となった横浜ＤｅＮＡの東＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの東克樹投手（３０）が３年連続４度目となる開幕投手を託された。「３年連続で大役を任され、本当にうれしい。やってやるぞという気持ち」と決意を新たにした。昨季まで３年連続で１３勝超を挙げ、昨季は２度目の最多勝のタイトルを獲得。相川監督も「チームで唯一、計算できる投手」と全幅の信頼を寄せ、東は「３年連続、１年間ローテーション