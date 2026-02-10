2月6〜8日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され。長月天音のベストセラー小説シリーズを、浜辺美波＆目黒蓮のW主演で実写映画化した『ほどなく、お別れです』が、初週金土日動員45万4100人、興収6億3900万円をあげ初登場1位に輝いた。【写真で見る】2月6〜8日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、先週首位発進を決めた『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、週末金土日動員20万3700人、