【モデルプレス＝2026/02/10】元TBSでフリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーが運営するInstagramのストーリーズが、9日に更新された。幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】月9出演の34歳美人アナ「面影しかない」可愛すぎる幼少期ショット◆宇垣美里、幼少期ショット公開ストーリーズの質問機能で、ファンからのコメントに回答した宇垣。「私服コーデみたいです！」という質問に対しては「ポイントは虎の毛