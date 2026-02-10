高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第92回）が10日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）が熊本へ行くことを知った錦織（吉沢亮）が取り乱す様子が描かれると、ネット上には「しゅ、修羅場…」「切なすぎるよ…」などの反響が寄せられた。【写真】錦織に背を向けるヘブン…！ある日、トキ（高石）とヘブンはタエ（北川景子）のもとを訪れる