【モデルプレス＝2026/02/10】元AKB48の大和田南那が2月9日、自身のInstagramを更新。夫とのウエディングフォトを公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳元AKB「美男美女すぎ」イケメン夫と見つめ合うウエディングフォト◆大和田南那、2年越しのウエディングフォト披露大和田は「実は2024年2月8日に結婚式挙げました あっという間に2年経った」と2年前に式を挙げていたことを報告。「大好きな人達に囲まれて幸せな時間でした」と