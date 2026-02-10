◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）９日＝富張萌黄】スピードスケート女子で４種目にエントリーした高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、最初の１０００メートル種目で“銅メダル発進”を決めた。４度目の五輪で、個人・団体追い抜きを含め、通算８個目（金２、銀４、銅２）のメダルを獲得。今大会で、夏冬を通じて日本女子では１０個超えの初の２桁