アイスホッケー女子日本代表のスマイル・ジャパンは、１０日２０時１０分に試合が始まるスウェーデン戦で１次リーグ最終戦に挑む。１次リーグは同じグループで５か国中、上位３か国が８チームで争う決勝トーナメントに進出。Ｂ組の日本は３戦を終えて現在４位。１次リーグ突破を決めるには３戦全勝のＢ組最強スウェーデンに勝利し、同組のドイツがイタリアに敗れることが条件となっている。▽１次リーグＢ組順位表（勝ち点）１位