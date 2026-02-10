◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子１０００メートルはオランダの２選手がかなり爆走したなという印象です。少しでも早くトップスピードに入れるように最初からガンガン攻めていて、レールダム選手は６００メートル通過のラップタイムが２６秒１。ちょっと手が付けられないなというタイムで、最後のラップも落とさなかった。とんでもない滑りでした。高木選手も入りは