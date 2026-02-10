ＪＲＡは２月１０日、藤岡佑介騎手、和田竜二騎手の２月２８日での騎手引退と調教師７人の３月３日付での引退を発表した。引退する両騎手は２６年度調教師免許試験に合格しており、３月１日に調教師免許が交付される。引退する調教師は以下の通り。国枝栄調教師（美浦）小西一男調教師（美浦）佐々木晶三調教師（栗東）土田稔調教師（美浦）西園正都調教師（栗東）根本康広調教師（美浦）南田美知雄調教師（美浦）引退する