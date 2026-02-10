お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。2年半で「進化」したバキバキ肉体ショットを披露した。「2年半本気で筋トレしてみた」西野さんは、「2年半本気で筋トレしてみた」とコメントを添えて、上半身裸の6枚の比較写真を投稿。筋トレ歴0日から2年半の筋肉の違いを公開し、肉体改造の様子をみせていた。インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目の「0日目」