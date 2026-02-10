ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）が１０日、全体練習を欠席して早退した。球団は左ハムストリングの張りのためと発表した。８日には初めて実戦形式のライブＢＰに参加し、昨季の新人王左腕・荘司から“プロ１号”を放つなど存在感を示していた。１２日の練習試合・中日戦（北谷）からは対外試合もスタートするが、山田らと三塁の定位置を争う期待の黄金ルーキーが無念の離脱となった。