２月８日の代替競馬として行われている１０日の東京１Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝オセアフェアモント除外で１５頭立て）は、レイチェル・キング騎手と初コンビを組んだベアハンドキャッチ（牡３歳、美浦・池上昌和厩舎、父ミスターメロディ）が鼻差の大激戦を制した。勝ち時計は１分２７秒５（稍重）。キング姐さんが、オープニングレースでみせた。最後の直線は好位からレースを進めたＪＲＡ最年長・柴田善臣騎