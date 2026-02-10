佐野海舟のプレーが話題ドイツ1部マインツは現地時間2月7日にブンデスリーガ第21節でアウクスブルクと対戦し、2-0で勝利を収めた。先発出場したMF佐野海舟は得意のボール奪取から抜群の推進力を生かしたプレーでカウンターの起点になるなど攻守に絶大な存在感を示した。今季は一時最下位に沈むなど苦戦を強いられているマインツだが、ホームにアウクスブルクを迎えたこの一戦はドイツ代表MFナディム・アミリのPK2発で2-0の勝利