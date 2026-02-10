フランクフルトFW神代慶人がU-21チームでゴールロアッソ熊本からドイツ1部フランクフルトへ移籍したFW神代慶人がU-21チームのテストマッチで早速ゴールを決めた。神代は16歳でJ2デビューを飾り、1年目から19試合で5得点をマーク。2年目の昨季は21試合で8得点とさらに結果を残した。今冬にフランクフルトへ完全移籍して欧州へ初挑戦。今季はU-21チームでプレーする。現地時間2月8日に行われたKSVヘッセン・カッセルとのテスト