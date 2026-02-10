シント=トロイデンでプレーする後藤啓介の去就に注目ベルギー1部アンデルレヒトから同1部シント=トロイデンへ期限付き移籍中のFW後藤啓介は現在得点ランキングトップタイの9得点を挙げる活躍を見せている。その移籍金はすでに1000万ユーロ（約18億6000万円）以上になっていると予想されているようだ。後藤は2023年ジュビロ磐田からアンデルレヒトへ期限付き移籍。1年後に完全移籍へと移行した。アンデルレヒトではセカンドチー