日本の高市早苗首相が衆議院選挙の勝利を祝った韓国李在明（イ・ジェミョン）大統領にこたえた。高市首相は9日午後、Xに日本語と韓国語で「李在明大統領、温かいお祝いのお言葉に心から感謝申し上げます」と投稿した。高市首相は「日本と韓国は、互いに国際社会の様々な課題にパートナーとして協力すべき重要な隣国であり、先月の大統領の奈良ご訪問の際にも確認したとおり、私達は、日韓関係の戦略的重要性について認識を共有して