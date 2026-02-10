立ち食いそば屋も国産そば粉を使用する時代になってきた。【画像】「春菊天そば」でも、「かき揚げそば」でも、「もりそば」でもない…板橋本町にニューオープンした“国産そば粉使用店”で絶品だった“意外な一品”はコチラ株式会社東急グルメフロントが経営する「しぶそば」は2025年8月に秋田県にかほ市の階上早生（はしかみわせ）の新そば祭、2025年11月に長野県青木村のタチアカネの新そば祭を開催。「名代富士そば」は202