お笑いコンビ「三四郎」の小宮浩信（42）が9日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。学生時代のエピソードを披露した。今回は「お育ちの良い芸人SP」。小宮の父は「東京大学で働いてた」、母は「塾の講師だった」とし、「親が2人とも先生の家庭」で育ったと説明した。中学で受験し、東京・成城学園に進学。芸能人の子供などが通っていて、「中学1年生でお年玉100万円が当たり前だった」と明かした