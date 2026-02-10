国会議事堂政府が、衆院選後の特別国会を18日に召集する方針を固め、与党幹部に伝えたことが分かった。複数の関係者が10日、明らかにした。会期は150日間で、与党は野党に説明する構えだ。18日中にも首相指名選挙で高市早苗首相（自民党総裁）が再び選出され、第2次高市内閣が発足する見通しだ。政府、与党は特別国会召集後、速やかに首相の施政方針演説や衆参両院で各党代表質問を実施し、衆院予算委員会で2026年度予算案の審