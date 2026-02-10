タレントのMEGUMI（44）が9日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。スキンケアについて語った。この日はゲストとして、「モーニング娘。'26」から牧野真莉愛、岡村ほまれ、櫻井梨央が登場。それぞれがメイクの悩みを打ち明けた。櫻井はスキンケアに悩んでいるとして「いろいろやらない方が…逆に刺激を与えない方がいいのかなって。一周回ってパックとかもやり過ぎない方がいいのかな」と質