犬の『食が細くなる』原因3つ 1.お腹が空いていない 犬は基本的に「目の前にある食べ物を食べ尽くす」という習性を持っていると言われています。 それは狩猟動物としての本能的な習性で、次にいつ獲物にありつけるかわからないことから、食べられるときに限界まで食べておきます。 そうした動物の習性を受け継いでいる犬は、満腹中枢が鈍いこともあり、物理的にお腹がいっぱいであっても目の前にある食べ物はできるだけ食べ