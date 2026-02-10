2月9日、宇野実彩子がInstagramを更新した。【写真】美スタイル全開の全身SHOTも公開宇野は、自身のInstagramアカウントにて、「もうすぐソロデビュー8周年です」「みんなのおかげで迎えられる特別な日」「2/14、 ファンクラブの生配信で繋がろうね」と告知しつつ、スパンコールのブラックキャミソールワンピース姿で美肌を披露している写真や、ポーズを取った笑顔の全身SHOTを公開。この投稿に対して、ファンからは、「美脚」「お