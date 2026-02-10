両備ホールディングスと伊予鉄バス、下津井電鉄、ジェイアール四国バスは、共同運行する岡山〜松山線「マドンナエクスプレス」で、「高速バスマドンナEXP WEBスーパー学割」を設定する。ウェブ予約・決済での購入を対象として、通常の片道学割運賃4,250円からさらに500円を割り引き、3,750円とする。片道運賃のみが対象となる。席数の制限はない。乗車期間は3月10日から4月10日まで。販売期間は2月9日から。