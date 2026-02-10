マインツの日本代表MF佐野海舟の“ワンプレー”が話題を呼んでいる。現地２月７日開催されたブンデスリーガ第21節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツはホームでアウクスブルクと対戦。２−０で勝利した。この一戦にフル出場した佐野は攻守にハイパフォーマンスを見せて勝利に貢献したなか、特に注目を集めているのが、52分のプレーだ。自陣ボックス手前の右寄りで、鋭い読みで相手のパスをカット。そのまま力強