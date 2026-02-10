豊浜トンネルの崩落事故から２月１０日で３０年をむかえました。事故現場近くの慰霊碑には花を手向ける人が訪れ、犠牲となった２０人を悼んでいました。豊浜トンネル崩落事故の慰霊碑では１０日朝、犠牲者の同級生だったという男性が献花に訪れ、手を合わせていました。（献花に訪れた人）「トンネルを通るたびに毎回思い出す。（事故を）忘れないでいてもらえればいい」３０年前の事故では巨大な岩盤が崩落して、トンネル内を走っ