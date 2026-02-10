マンダムは、40才からのニオイケアを提案する「ルシード ニオイケアシリーズ」を、パッケージの刷新と泡質を向上（スカルプデオシャンプー、デオドラントボディウォッシュ）させてリニューアルし、2月上旬から順次切り替えを開始する。「ルシード ニオイケアシリーズ」は、汗臭だけでなく、40才からピークとなる特有のニオイ「ミドル脂臭」までケアするニオイ対策シリーズ。植物フラボノミックス（カンゾウ抽出末、桂皮エキス）、