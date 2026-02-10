コーセーは、グローバルスキンケアブランド「雪肌精」から、高い紫外線防止効果と、快適な使い心地を両立し、簡単にぬり直しを叶える「雪肌精 スキンケア UV エッセンス スティック」（1品目1品種）を、4月1日から全国のマツモトキヨシグループおよびココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストアで限定発売する。近年、紫外線が肌あれやシミに加え、しわの原因にもなることや、紫外線対策