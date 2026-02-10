2026Ç¯1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È2¿Í¤Î¤³¤È¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£»°¸©¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ´Û¤½¤ì¤¾¤ì2026Ç¯1·î24Æü¡Á3·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¤Î3¸©¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö½¨Ä¹¡¦½¨µÈ Ì´¤Îµ°À×¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤ÎÂ­À×¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢"À»ÃÏ½äÎé"¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ´Û¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥×¥é