「ソックタッチ ハローキティ」白元アースは、くつした着用時のズレ落ちを防ぐロールオンタイプの液体くつした止め「ソックタッチ ハローキティ」を2月20日から数量限定発売する。「ソックタッチ」は、くつしたのズレ落ちを防ぐ商品。ロールオンタイプで塗りやすく、携帯にも便利だとか。また、使用後は水で簡単に洗い流せる。1972年の発売以降、50年以上にわたり世代を越えて愛用され続けているロングセラー商品。1994年頃には、