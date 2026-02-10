大塚食品は、焙煎したスパイスの香ばしさと濃厚ソースが調和した深みとコクのある「ボンカレーネオ スモーキー ビーフカレー 薫りとコク 辛口」を、3月2日から発売する。「ボンカレー」は世界初の市販用レトルト食品として、1968年2月12日の発売以来、時代とともに多様化する嗜好に対応するため、ラインアップの拡充を進めてきた。簡便性の高いレトルトカレーにおいても、日常の食卓で特別なひとときを味わってもらいたいという思