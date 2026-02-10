資生堂は、骨格、色、質感を主役にしたその人自身の魅力を引き出すメイクアップブランド「インウイ」から、一昨年限定で好評だった「チーク 04本体」（全1品）を、4月21日に全国の化粧品専門店・オンラインショッ（化粧品専門店オンラインショップOmise＋〈オミセプラス〉、資生堂オンラインストア）で定番品として再びラインアップする。同品は、ほおに光を集め、ハイライトなしでも上質なつやと自然な立体感を叶える人気のチーク