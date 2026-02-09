¡ÖÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¸¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ë¤Ë¤¿¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤è¡×¡£¤¤¤¸¤á¤Ë¿Ì¤¨¤ëÌ¼¤Ø¡¢Êì¤¬Â£¤Ã¤¿²×Îõ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥¨ー¥ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ù¤¨¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿±ÝÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢30Âå¤ÇÌ²³è¥Ø¥Ã¥ÉÀ°ÂÎ¡ÖDr.HEAD¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢3ÅÙ¤ÎÅÝ»º´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºß¤Ï7Å¹ÊÞ¤Î·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¥ªー¥Êー¤Ë¡£ÀäË¾¤ò¡ÖÀ®¸ù¤Î¸¶ÅÀ¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿½÷À­¤ÎÈ¾À¸¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã