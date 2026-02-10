慰霊碑に手を合わせる三幸製菓の牛腸栄一社長＝10日午前、新潟県村上市米菓大手三幸製菓（新潟市）は10日、新潟県村上市の荒川工場で2022年に6人が死亡した火災から4年になるのを前に慰霊式を開いた。牛腸栄一社長らが慰霊碑に手を合わせ、献花。式典後、牛腸社長が取材に応じ「改めてお悔やみを申し上げる。安心安全を一番に掲げて今後も向き合いたい」と話し、火災以降、安全教育の徹底などの対策を取ってきたと説明した。火