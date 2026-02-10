巨人の宮崎春季キャンプで２年ぶり５度目の臨時コーチを務める松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が１０日にキャンプ地へと入った。ゴジラが帰ってきた。紺色のワイシャツにジャケットを羽織った松井氏は、１０時４０分にサンマリンスタジアムに到着。その姿を一目見ようと集まった約２００人のファンは、松井氏が車から降りるや否や「松井さーん！」「ゴジラ〜！」「お帰りなさい！」など大歓声で出迎えた