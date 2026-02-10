イタリアのジョルジャ・メローニ首相が2026年2月9日、衆院選の結果を祝した自身のX投稿に対する、高市早苗首相からのお礼のメッセージに返信し、ネットの話題を集めている。「日本と世界のために一層『頑張る』力を頂きました」8日に投開票された衆院選では、自民316議席、維新36議席と、与党が大きく議席を伸ばす結果となった。メローニ氏は同日夜、選挙速報を受け、自身のXで高市氏に宛てた祝福のメッセージを投稿した。投稿には