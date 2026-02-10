LE SSERAFIMが、止まらぬ快進撃を見せている。LE SSERAFIMが昨年10月にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』が、2月16付のオリコン「週間シングルランキング」(集計期間2月2日〜8日）で1位を獲得した。【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」これは、海外女性アーティストとして3年ぶりとなる同ランキングでの1位獲得であり、“トップガールズグループ”としての存在感を証明した。（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFI