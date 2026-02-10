よく見ればイケメンだったり、人柄がよかったりするのに、なぜか恋愛に苦手意識を抱く男性は意外と多いもの。彼らに心を開いてもらって仲良くするには、どんな言葉が効くのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『この子なら大丈夫…』奥手な男性を安心させる一言」をご紹介します。【１】奥手すぎる男性をストレートに勇気づける「そんなことどうでもいいよ」「恋人いない歴＝年齢ですが