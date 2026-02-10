ガールズグループ ILLITが、日本で音源・アルバムセールスともに好成績を収めている。2月10日、日本レコード協会によると、ILLITの日本1stシングル『時よ止まれ』が、1月基準で累計出荷枚数10万枚を超え、ゴールドディスク「ゴールド」認定を獲得した。【写真】イロハ、透き通る肌に視線釘付け日本レコード協会は、毎月のアルバム累計出荷枚数を基準に「ゴールド」（10万枚）、「プラチナ」（25万枚）、「ダブル・プラチナ」（50万