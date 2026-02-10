【フィギュア「ロビンマスク」「ウォーズマン」】 一般予約：2月14日20時より開始 価格： 各76,780円 2体セット 148,060円 SpiceSeed フィギュア事業部は、フィギュア「ロビンマスク」と「ウォーズマン」の一般予約を2月14日20時より開始する。価格は各76,780円。 同社のフィギュア「キン肉マン」シリーズより、仮面の貴公子「ロビンマスク