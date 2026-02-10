沖縄県警は１０日、県内の飲食店で昨年３月、女性２人の体を触ったなどとして、不同意わいせつの疑いで、タレントとして活躍した羽賀研二容疑者（６４）を逮捕したと発表した。羽賀容疑者は沖縄出身。父は米国人、母は日本人。高３でスカウトされ、１９８１年にミュージカル「ファンタスティック」でデビュー。フジテレビ系「笑っていいとも！」の「いいとも青年隊」でブレイク。ＮＨＫ大河ドラマ「北条時宗」、ミュージカル「